Um vídeo postado no youtube pelo canal Assombrado (veja o vídeo) tem causado alvoroço na internet. Um suposto viajante do tempo afirma que chegou ao Japão no ano de 2010 para alertar os habitantes do país sobre os riscos de terremotos e permaneceu no nosso tempo atual até 30 de agosto de 2016 realizando nova revelações, entre as quais, a de como será o mundo em 2062.

O viajante possui um site oficial criado para trazer algumas informações, como uma linha temporal de publicações sobre ele, entrevistas e uma relação de representantes do homem do futuro presentes no nosso tempo. Em seu site o "homem do futuro" afirma ter 39 anos, 1.78 cm de altura, 72 kg e diz gostar muito de comédia japonesa.

Antes de ir para o futuro o viajante deu diversas entrevistas para grandes veículos japoneses, como o site RocketNews. Ele afirma que no futuro o mundo usará basicamente a energia solar, os carros serão voadores e farão até dez mil quilômetros com um litro de gasolina, a medicina será altamente avançada e focada na genética, com poucas pessoas morrendo por conta de enfermidades. Além disso ele deu dicas de como é sua máquina do tempo, afirmando que "não poderia revelar todos os detalhes pois isso iria ferir algumas leis, mas que a viagem e máquina tem a ver com buracos de minhocas e um carro".

Listamos abaixo algumas previsões do viajante:

Moda

As roupas possuem diversos gadgets por toda superfície, que brilham e piscam. Na humanidade de 2062 os cortes de cabelo e a linguagem sofreram grandes mudanças em relação ao ano de 2016.

Modo de andar

Os humanos de 2062 mudaram sua forma de caminhar, saltando ao andar, como se possuíssem molas nas pernas.

Viagens espaciais

A viagem ao espaço em 2062 é algo tão corriqueiro quanto uma viagem de avião para outro país nos dias de hoje.

Energia

A principal fonte de energia é a solar. Quase 100% do consumo é obtido dessa forma.

Carros

Em 2062 os carros andam 3 mil quilômetros com um litro de combustível. O viajante afirma que já existem registros de veículos que rodaram 10 mil quilômetros com um litro. Além disso, o homem do futuro é categórico em dizer que carros voadores são veículos normais no futuro.

Terceira guerra mundial



Questionado acerca da terceira guerra mundial, o viajante frisa que não tem autorização para falar quando irá ocorrer.

Terrorismo

O viajante afirma que em seu tempo existem terroristas e que de alguma forma eles viajaram até nossa época e estão influenciando vários governos do mundo. O viajante afirma que existe uma polícia do espaço-tempo que está atras desses terroristas.

Extraterrestres



O homem do futuro afirma que em sua época a interação entre humanos e alienígenas é algo normal, e que sem a cooperação do extraterrestres não se teria o avanço tecnológico que se dispõe em 2062. Além disso o relacionamento entre humanos e ETs é algo tão corriqueiro a ponto de ocorrer casamentos e nascimentos de crianças "hibridas".

John Titor





Existem algumas pessoas que alegam ser viajantes do tempo e que voltaram para a nossa época para os mais diversos fins. O mais famoso deles é sem dúvida o John Titor, que alegava ser um viajante no tempo do ano de 2036 com a missão de buscar um computador obsoleto, pois só o mesmo sabia realizar um cálculo que salvaria a humanidade no futuro.

Enquanto fazia isso, no final da década de 90 início dos anos 2000, ele conversou com algumas pessoas em fóruns e postou diversas previsões sobre eventos que aconteceriam num futuro próximo, entre 2004 e 2036. Até hoje, a história é forte, sendo presente em diversas mídias, como livros, peças de teatro e mangá.

