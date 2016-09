DA REVISTA MONET



A atriz Eva Green chamou atenção dos fãs e fotógrafos presentes no evento de lançamento do filme ‘O Lar das Crianças Peculiares’, dirigido pelo cineasta Tim Burton.

A artista de 36 anos abusou da transparência em sua vestimenta durante o red carpet da produção, realizado em Nova York.

Ao longo da noite, Green foi extremamente fotografada em registros ao lado de seus colegas de elenco e dos produtores responsáveis pela obra.

No filme dirigido por Burton, Green interpreta uma professora responsável por uma casa e escola que abriga jovens e crianças com habilidades especiais.

Além do jovem Asa Butterfield, a produção ainda conta no elenco com o astro Samuel L. Jackson.

O filme está marcado para chegar aos cinemas brasileiros dia 29 de setembro.

Getty Image A atriz Eva Green com o diretor Tim Burton e seus colegas de elenco de ‘O Lar das Crianças Peculiares’

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/09/eva-green-abusa-da-transparencia-em-tapete-vermelho-de-seu-novo-filme.html