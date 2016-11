DA REVISTA MONET



O cantor Justin Bieber perdeu sua Ferrari azul avaliada em mais de 812 mil reais após uma balada em Los Angeles e só voltou a encontrar o veículo três semanas depois. O ocorrido foi revelado ao jornal britânico Daily Star por uma fonte próxima ao músico.

Segundo o contato da publicação, o artista de 22 anos deixou o carro no estacionamento de um hotel próximo ao local da festa, mas esqueceu completamente de onde havia deixado após uma imensa bebedeira na companhia de amigos ao longo da noite.



Dono de uma fortuna avaliada em aproximadamente 677 milhões de reais, Bieber comprou sua Ferrari modelo 458 Itália no mês de agosto do ano passado.

O contato próximo ao músico disse que a busca pelo carro exigiu os esforços de toda sua equipe, sendo que o automóvel só foi encontrado por uma de suas assistentes pessoais mais próximas.

“Ela quase chorou de alívio quando encontrou o carro estacionado conosco sem qualquer arranhão”, revelou um funcionário do hotel.



Um dos responsáveis pelo estacionamento do hotel, o funcionário disse que Bieber não é a primeira celebridade a deixar um veículo no local por tempo indeterminado e por isso eles não se preocuparam com o longo período em que o carro ficou estacionado.

Em agosto de 2015, logo após comprar o carro, Bieber teve problemas com sua Ferrari azul ao ser flagrado dirigindo o veículo em alta velocidade em um bairro residencial de Los Angeles.

