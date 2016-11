DA REVISTA MONET



A atriz Nicole Kidman e seu marido, o músico Keith Urban, estiveram internados em um um retiro para tentar salvar seu casamento de 10 anos. De acordo com a revista Woman’s Day, os dois passaram dois dias hospedados no local para tratar sobre seus problemas no relacionamento.

“Eles estão tendo problemas há algum tempo e chegaram a um ponto do vai ou racha”, revelou à publicação um amigo próximo do casal. O local no qual eles estiveram hospedados, cobra o valor mínimo de 5 mil dólares por dia.



Segundo a fonte da revista, a estrela australiana impôs um prazo para que ela e Urban resolvam seus problemas:

“Ela disse a amigos que os dois terão três meses para resolver suas questões. Caso contrário, eles farão uma separação amigável”. O jornal britânico Daily Mail entrou em contato com os representantes das duas celebridades para confirmar as informações, mas não obtiveram respostas.



Publicações estrangeiras lebraram que não é a primeira vez que Kidman e Urban são alvo de boatos sobre um possível divórcio. Pais de dois filhos, os dois teriam passado grande parte de 2016 distantes por conta de compromissos profissionais.

Recentemente, Urban foi questionado sobre o tópico em entrevista à imprensa australiana, ele não negou a crise, mas disse que estava incomodado com o excesso de notícias relacionadas a ele e sua esposa.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/11/nicole-kidman-e-marido-se-internam-em-retiro-para-tentar-salvar-casamento.html