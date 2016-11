DO EGO



Anamara colocou as curvas para jogo nesta segunda-feira, 21. Ela postou uma foto no Instagram em que aparece com um macacão justíssimo que deixou seu corpão de violão em evidência.

Na legenda da imagem, ela mostrou a empolgação para o dia de academia. "Boraaaaa meu povoooo, que segunda é dia Internacional do treino pesado e dieta!".



A malhação anda compensando para Maroca. Além do treino, a ex-BBB conta com uma ajudinha extra da cinta modeladora.

Ao EGO, ela contou que não dispensa o acessório. "Uso cinta há anos, mas nunca fui disciplinada em usá-la diariamente como hoje em dia", disse.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/11/anamara-posa-com-macacao-justo-e-deixa-curvas-em-evidencia.html