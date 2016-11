DA REDE TV!



Presley Brown, de 11 anos, levou um susto difícil de esquecer ao encontrar um homem - que estava foragido da polícia - escondido no closet de seu quarto, em Ardmore no estado do Oklahoma (EUA), na segunda-feira passada (14).

Em entrevista à emissora de TV "KFOR", a menina contou que estava gravando vídeo no celular, quando percebeu a silhueta masculina e começou a gritar.

"Ele me disse: 'não tenha medo, garotinha'", relembra ela, acrescentando ainda ter medo ao pensar no encontro: "Toda vez que venho ao meu closet, ou ao meu quarto ou ao banheiro, lembro o quanto foi assustador".

Os gritos da menina foram ouvidos por seus pais, que correram até o local. O pai da menina entrou em luta corporal contra o invasor, que acabou fugindo com os 100 dólares que Presley ganhou no aniversário.

O homem, depois identificado como Race Cox, de 26 anos, foi encontrado e preso pela polícia na mesma manhã. Ele foi levado para a cadeia do condado de Carter, para responder por duas acusações de roubo, e teve a fiança estipulada em 40 mil dólares (cerca de R$ 134 mil).

Divulgação/Polícia do condado de Carter

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/menina-de-11-anos-encontra-fugitivo-escondido-em-armario