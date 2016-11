DE O TEMPO



E se os cidadãos pudessem apresentar seus passaportes, documentos de identidade ou carteira de motorista por meio do celular? Uma plataforma lançada recentemente permite que quaisquer documentos governamentais se tornem móveis e sejam disponibilizados via smartphone. Chamada plataforma HID goIDTM, a nova solução permite que celulares passem a concentrar uma variedade de aplicações de identidade segura, recebendo, apresentando e autenticando credenciais móveis com altos níveis de proteção.

Segundo Rob Haslam, um dos vice-presidentes da HID Global, empresa de solução de segurança digital que lançou a ferramenta, a adoção de identidades móveis tem o potencial de simplificar a vida das pessoas ao aumentar seu nível de confiança e alavancar o uso de outras identidades virtuais.

Com projetos de digitalização realizados com o órgão de vistos dos Estados Unidos (Green Card), sistema de emissão passaportes da Irlanda e da identidade nacional em Angola, a HID busca levar seu serviço a uma escala global, com foco especial nos países em desenvolvimento, que são considerados mais abertos às novas tecnologias.

A HID Global está em fase de negociação com governos nacionais e agências responsáveis pela emissão de carteiras de motorista sobre a possibilidade de implementação de pilotos do goID, que vão explorar a plataforma de acordo com as especificações de cada jurisdição, seus objetivos e requerimentos, eliminando a necessidade das pessoas ficarem em filas para renovar ou obter novas carteiras.

Em relação ao Brasil, o processo de implantação da novidade ainda deve demorar. Rogério Coradini, diretor de vendas da HID no país, não vê o documento digital substituindo os documentos de papel em breve. Segundo ele afirmou para o site “Mobile Time”, os governos ainda precisam amadurecer a ideia e o mercado precisa evoluir e trazer mais segurança e confiabilidade.

Entenda

Como funciona A plataforma possui tecnologia de criptografia Seos®, que permite acesso instantâneo e em rede a serviços de informação e emissão do governo que estejam em nuvem com segurança.



Segurança Todas as transações relacionadas a emissão, gestão e apresentação de credenciais utilizando smartphones são protegidas por criptografia de ponta a ponta.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/turismo/o-passaporte-pode-ir-para-o-seu-celular-1.1338705