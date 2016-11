DO EGO



Indicada ao Emmy Internacional 2016 como Melhor Atriz por sua interpretação como Larissa na novela "Verdades Secretas", Grazi Massafera marcou presença na entrega do prêmio dos melhores atores e novelas da TV, realizada na noite desta segunda-feira, 21, em Nova York, nos Estados Unidos.

Usando um look arrasador da grife Dolce & Gabbana, a beldade riscou o tapete vermelho da premiação com joias poderosas de brilhantes com esmeraldas assinadas por Jack Vartanian. Com cabelos presos em um coque volumoso, Grazi apostou em pele perfeita, batom rosa e olhos nude com brilhos.



Elenco de 'Verdades Secretas' se reúne em Nova York



Quem também marcou presença no tapete vermelho foram as atrizes Camila Querioz e Agatha Moreira,que atuaram em "Verdades Secretas", e apostaram em decotes poderosos e vestidos esvoçantes e com muito brilho. Walcyr Carrasco, autor de "Verdades Secretas", concorreu e ganhou como melhor novela.

Angela Weiss / AFP Grazi Massafera



'Feliz da vida', diz Grazi



Antes de viajar para os Estados Unidos, Grazi conversou com EGO e afirmou estar feliz: "Não sou de criar grandes expectativas. Estou, sim, feliz da vida por ter sido indicada! Certamente é o momento mais feliz da minha carreira, mas já me sinto vitoriosa e premiada.

Essa indicação é um prêmio para mim independentemente de sair de lá com o troféu ou não. Até porque, gente, concorrer com Judi Dench não é para qualquer um", afirmou ela.



Brasileiros indicados ao Emmy Internacional 2016



Grazi Massafera estava indicada como Melhor Atriz por viver a modelo drogada Larissa na novela "Verdades Secretas" (fotos: relembre melhores momentos de Grazi na trama das 23h) - mas acabou perdendo o troféu para a atriz Christiane Paul.

Já Alexandre Nero era um dos indicados como Melhor Ator por viver o polêmico Romero Rômulo na novela "A Regra do Jogo". O divertido Marcius Melhem concorreu como Melhor Roteirista pelo programa de humor "Zorra".

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/11/grazi-massafera-vai-cerimonia-do-emmy-internacional-2016-fotos.html