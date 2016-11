DO G1



O rapper Kanye West foi hospitalizado nesta segunda-feira (21) em Los Angeles, nos Estados Unidos, poucas horas depois de cancelar repentinamente sua turnê "Saint Pablo Tour", informou a imprensa internacional.

O cantor deu entrada ontem no hospital supostamente por estresse e exaustão, depois que a polícia de Los Angeles esteve na casa de seu treinador, Harley Pasternak, após receber uma ligação de emergência.

De acordo com o site TMZ, o rapper resistiu a sua mudança ao hospital e onde foi submetido a uma avaliação psiquiátrica.

Kanye West cancelou no último domingo os 21 shows que estavam marcados de sua turnê "Saint Pablo Tour" até o dia 31 de dezembro, com apresentações previstas em Nova York, Washington, Dallas, Houston, Filadélfia, Detroit, Boston, Atlanta, Denver entre outras cidades.

A decisão aconteceu apenas dois dias depois que o rapper interrompeu uma apresentação em Sacramento, na Califórnia, após cantar apenas duas músicas.

Nas trinta minutos que esteve no palco, além de interpretar essas duas canções, West falou sobre as eleições presidenciais e a influência do Facebook e Google no resultado, além de criticar os músicos Jay Z e Beyoncé.

O marido de Kim Kardashian insinuou que Jay Z tinha assassinos para matá-lo e que Beyoncé obrigou aos organizadores de uma premiação da MTV a lhe conceder um prêmio se gostariam que ela se apresentasse na cerimônia.

Estava previsto que Kardashian aparecesse pela primeira vez em público, durante uma festa em Nova York, na segunda, após o assalto que sofreu há um mês em um hotel de Paris. Porém, após o incidente de seu marido cancelou sua participação.

