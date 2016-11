DA CARAS DIGITAL



Grazi Massafera contou com a companhia do namorado, Patrick Bulus, na cerimônia de premiação do Emmy Internacional, que aconteceu na noite de segunda-feira, 21, em Nova York.

Ela foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação como Larissa em Verdades Secretas.

A trama de Walcyr Carrasco, aliás, levou o prêmio de melhor novela.



Grazi publicou a primeira foto com o namorado em suas redes sociais.

Ela e Patrick iniciaram o namoro em maio.

Fonte: http://caras.uol.com.br/tv/no-emmy-grazi-massafera-publica-primeira-foto-com-o-namorado-patrick-bulus-verdades-secretas#.WDREVlwYG9U