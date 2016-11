DA REVISTA MONET



O marido da atriz Cameron Diaz, Benji Madden, está tendo um affair com a cantora e compositora britânica Jessie J. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Radar Online.

De acordo com uma fonte da publicação, Diaz ainda estaria apenas suspeitando do relacionamento mantido pelo marido. “Ela está furiosa com a proximidade dos dois. Tem sido um imenso pesadelo para ela”, afirmou contato do site.

Além de músico, Benji Madden é produtor e administra junto com seu irmão gêmeo a carreira de Jessie J. Ao longo dos últimos meses, Jessie já havia sido acusada de ter causado uma crise no casamento de Joel Madden com a socialite Ncole Ritchie ao ter um suposto affair com o outro empresário.

Os boatos com Joel fizeram com que ele se afastasse e deixasse a carreira da artista por conta do irmão.

“A Cameron assistiu de perto a Jessie quase arruinar o casamento da Nicole e agora está passando pela mesma coisa”, afirmou a fonte.

As últimas 4 semanas teriam sido especialmente tensas para o casal após Jessie J publicar em sua conta no Instagram uma foto na qual aparece saindo de um restaurante ao lado de Benji. Na legenda ela escreveu: “Eu e o meu maluco favorito! EU TE AMO!”.

