DA REVISTA MONET



Kylie Jenner usa e abusa das mudanças de visual e isso acabou virando contra ela. A celebridade/socialite de 19 anos reconheceu que os seguranças de sua casa em Calabasas, na Califórnia não a reconheceram.



Ela relatou o que aconteceu um dia em que chegou em frente ao portão de casa e o segurança não a reconheceu e ainda perguntou se ela estava com Kylie Jenner. "Eu conheço esses seguranças desde, sei lá, o dia em que eu nasci. Talvez seja o cabelo. Eu não sei. Eu morei lá por toda a minha vida".



Lembrando que sua meia-irmã, Kim Kardashian, teve problemas sérios com segurança em Paris, quando foi assaltada sob a mira de armamento pesado. Então não é bom contar com a sorte, não é mesmo? É melhor que a estrela de 'Keeping Up With The Kardashians' mantenha os seguranças com fotos atualizadas dos seus "looks do dia".

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/11/kylie-jenner-diz-que-segurancas-barraram-na-entrada-de-sua-mansao-talvez-seja-o-cabelo.html