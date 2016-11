Um francês herdou uma casa em Évreux, cerca de 100 quilômetros de Paris, na França, e encontrou nela um total de 100 quilos de ouro escondidos sob os móveis, no banheiro e em uma caixa de uísque, informou nesta terça-feira a imprensa local.

Além do novo proprietário, o Estado francês também poderia se beneficiar deste inesperado achado, pois, segundo estabelece a lei de sucessões, lhe corresponde até 45% do valor econômico do ouro.

