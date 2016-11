Antonia Morais protagoniza cenas sensuais no seriado Lúcia McCartney, no GNT

O primeiro capítulo de "Lúcia McCartney", exibido na noite de segunda-feira, 21, no canal pago GNT, "pegou fogo". Protagonizada por Antonia Morais, a minissérie mostra a vida da garota de programa que dá nome à história: uma jovem de 19 anos que encontrou na prostituição de luxo um modo de viver a vida e se divertir.

Na estreia, a protagonista estrelou cenas quentes de sexo com Felipe (Guilherme Weber) e José Roberto (Eduardo Moscovis), sócios em uma gravadora. Por esse segundo, Lúcia McCartney irá se apaixonar e terá sua vida transformada por ele.

Vivendo sua primeira protagonista, Antonia Morais diz em entrevista ao EGO ter lidado bem com as cenas de nudez na minissérie. "A Lúcia é uma garota de programa e é boa no que faz. Ela se sente à vontade com a nudez, então eu também me senti", simplifica a atriz, de 24 anos, que também garante não sentir pressão por interpretar o papel principal da história.

"Não fiquei apreensiva porque não me coloquei nesse lugar. Para mim, a Lúcia é a protagonista. Eu só sou mais uma peça dentro dessa dinâmica que gira em torno da história dela", diz.

Beijo gay

Reprodução / GNT Antonia Morais em cena quente com Guilherme Weber

Com oito capítulos, "Lúcia McCartney" vai ser exibida de segunda a sexta-feira no GNT, às 23h, por duas semanas, mas todos os capítulos já estão disponíveis para assinantes no GNT Play e no serviço sob demanda da NET, o NOW.

Para aumentar a expectativa do público, já adiantamos que, nos próximos episódios, Lúcia vai protagonizar cenas de beijo gay com a amiga Marta (Mariah Rocha), também garota de programa, e Júlia (Alessandra Negrini), a mulher de Felipe (Guilherme Weber).

Com essa última, haverá até uma cena de sexo a três, tendo José Roberto (Eduardo Moscovis) como o terceiro vértice do triângulo. Sobre os beijos gays em cena, Antonia Morais diz que foi tranquilo gravar as sequências. "Claro! Elas são lindas, boas atrizes", diverte-se.

Corpo natural

Estrelar cenas de nudez na TV podem tirar o sono de muitas atrizes preocupadas com o corpo. Muitas entrariam numa dieta rígida ou intensificariam os exercícios físicos para aparecer bem nas sequências. Não foi o caso de Antonia.

"Nessa época, o conceito de beleza era outro. Não existia essa coisa de barriga travada, corpo de academia... Então quis deixar meu corpo bem natural", conta ela, se referindo aos anos 60 / 70, em que a história se passa. "Gosto muito das músicas dessa época, da moda, do comportamento. É muito cinematográfico e poético", opina.

"Lúcia McCartney" é inspirada em um conto do escritor Rubem Fonseca e Antonia confessa que só o leu depois que foi aprovada para o papel. "Eu sabia que se lesse antes iria me envolver mais do que já estava envolvida e não queria sofrer, caso não pegasse o papel".

Reprodução / GNT Antonia Morais, Eduardo Moscovis e Alessandra Negrini em cena quente da série Lúcia McCartney

