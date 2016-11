DO UOL TV



Justin Bieber se envolveu em mais uma polêmica. Em um vídeo divulgado pelo site TMZ, o cantor aparece dando um soco na boca de um fã em Barcelona, onde se apresentou na noite desta terça-feira (22).



A confusão aconteceu quando Bieber chegou em um carro preto à arena Palau Sant Jordi para show de sua turnê "Purpose World Tour". Ele estava no banco de trás com a janela aberta, quando um fã colocou os braços dentro do veículo. O ídolo teen, no entanto, não gostou da atitude e deu um soco no rosto do jovem, que ficou com o lábio ensanguentado.



Esta não é a primeira vez que Bieber se envolve em polêmicas com fãs. No fim de outubro, o cantor abandonou seu show em Manchester, na Inglaterra, depois de pedir que os fãs parassem de gritar nos intervalos das músicas, sem sucesso.



Durante outra apresentação da turnê no Reino Unido, em Birmingham, Bieber já havia se incomodado com a gritaria. Na ocasião ele pediu que os fãs "relaxassem" e disse que "os gritos são ofensivos".



Em março do ano que vem o cantor desembarca no Brasil para fazer três shows de sua Purpose Tour: a curta turnê começa no Rio, dia 29 de março, na Praça da Apoteose, e termina em São Paulo, no dia 2 de abril, no Allianz Parque.

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/11/23/bieber-aparece-dando-soco-na-cara-de-fa-em-video-divulgado-pelo-tmz.htm