THAÍS SANT'ANNA

DO EGO

Marina Ruy Barbosa foi simplesmente deslubrante ao jantar de gala beneficente organizado pelo BrazilFoundation e a grife Chanel na noite desta terça-feira, 22, em São Paulo.

A atriz estava com um vestido longo branco da grife Marcelo Quadros, com um recorte na barriga, que ressaltou seus cabelos ruivos e sua pele bronzeada.



Os acessórios dourados, da marca Carla Amorim, deram um toque a mais no visual de Marina, que posou para os fotógrafos fazendo um belo carão.



Além dela, estiveram no evento Laura Neiva, Renata Kuerten, Isabella Fiorentino, Sophie Charlotte, o casal Mariana Goldfarb e Cauã Reymond, que trocaram muitos carinhos, Zilu Camargo, cheia de estilo, e Fernanda Keulla, com joia avaliadas em R$ 1 milhão.

Manuela Scarpa/Brazil News Marina Ruy Barbosa

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/11/marina-ruy-barbosa-vai-com-longo-branco-em-evento-e-arrasa.html