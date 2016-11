A presidência da Coreia do Sul teve que apresentar explicações nesta quarta-feira (23) sobre a compra de Viagra, em mais um desdobramento do escândalo político que envolve uma amiga da presidente Park Geun-hye.

Um deputado da oposição revelou que no ano passado o gabinete de Park comprou centenas de comprimidos de Viagra e de outros remédios similares para tratamento da disfunção erétil.

Um porta-voz de Park afirmou que os comprimidos foram comprados para evitar possível mal-estar durante uma visita da presidente em maio a vários países africanos com áreas de altitude elevada, como a Etiópia.

O porta-voz explicou que o gabinete de Park comprou durante anos doses injetáveis com extratos de placenta humana e vitaminas, utilizadas para combater o envelhecimento. Ele disse que os funcionários do gabinete utilizaram as mesmas, incluindo os seguranças da presidente.