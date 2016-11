DA REDE TV!



Um casal foi preso após ser flagrado fazendo sexo na frente de uma criança de seis anos no estacionamento de uma lanchonete McDonald's em Connecticut, nos Estados Unidos.

As informações são do Mail Online.

A dupla foi flagrada por funcionários do local, que chamaram a polícia.

Quando chegaram no local, os agentes encontraram a mulher, Kimberly Onorato, de 28 anos, parcialmente nua no banco da frente ao lado de um homem, Rory Clark, 27, enquanto que uma criança estava no banco de trás, acordado e assistindo a tudo.

Os casal insistiu em dizer que estava apenas se beijando após comerem um lanche.

Os dois foram levados até a delegacia, onde foram autuados por ato obsceno e corrupção de menor.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/casal-e-flagrado-fazendo-sexo-em-estacionamento-enquanto-crianca-de-seis-an