Lembra dele? O ex-"The Voice", Leandro Buenno, que fez parte do time de Claudia Leitte na terceira edição do reality, em 2014, comentou pela primeira vez o namoro com o publicitário Vinícius Trindad, de 32 anos. Os dois se conheceram pelo Instagram.

Apesar de estar namorando há um ano e sete meses, só de um tempo para cá Leandro, de 23 anos, passou a compartilhar com seus seguidores posts, digamos, mais românticos com o amado. Em conversa com o EGO nesta quarta-feira, 23, o cantor falou abertamente sobre o relacionamento, que começou após sua participação no programa.



"Nunca gostei de expor fotos pessoais nas redes sociais, mas também nunca escondi nada de ninguém. O Vinícius sempre andou comigo, e quando me perguntavam se estávamos namorando, eu dizia que sim. Só que agora veio a vontade de expressar e me senti mais a vontade", conta ele.

Os dois, que moram em São Paulo, ficaram pela primeira vez durante o Carnaval de Salvador.



Para Buenno, por ser uma pessoa da mídia, assumir o namoro se torna um ato ainda mais importante.

"Acredito que por ter essa voz nas rede sociais, por mais que essa voz não seja tão grande, acaba influenciando positivamente. Temos que lutar pela causa e somos também uma família", afirma ele, que já diz pensar no futuro ao lado do namorado.

"De um ano para cá me vejo pensando em morar junto com ele, mas estou focado no trabalho. A gente sente quando é a hora", revela ele, que brinca dizendo que já é "pai" de dois cachorros fofíssimos.



Leandro ainda entrega que sua família aprova - e muito - o namorado. "Minha família é mais mais apaxonada por ele do que eu", diz, aos risos. Sobre os comentários maldosos na internet, o cantor declara que isso não o atinge: "Não vejo colocações negativas, nenhum tipo de preconceito. Essas pessoas fanáticas não me atingem."

Reprodução / Instagram Leandro Buenno e o namorado, Vinícius Trindad



Pós-The Voice



Segundo colocado do time de Claudia Leitte em 2014, o artista lamenta não ter muito mais contato com a cantora. "Eu sempre torço pelo time dela. Mas não temos muito mais contato. Só que quando a gente se encontra, é ótimo", divide Leandro, que viu sua vida mudar.



Atualmente, ele trabalha com a divulgação de seu novo single: "Deixa Eu Te Levar" e já pensa no lançamento de um álbum em 2017.

"Mudou completamente minha vida, antes, eu só trabalhava como DJ e publicitário. Tive que abandonar tudo porque não consegui conciliar. Então, comecei a trabalhar mesmo com a música", comemora ele, que vem se apresentando em boates e eventos por todo o Brasil.

