A massa falida do Banco Santos conseguiu levantar R$ 11,8 milhões com a primeira etapa do leilão de obras de arte do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira realizado nesta terça-feira (22). Das 214 obras oferecidas, 138 foram vendidas.

"O valor de vendas foi acima da nossa expectiva. Só com as obras vendidas arrecadamos mais do que o valor inicial de todas elas, de R$ 8 milhões", disse o leiloeiro Aloisio Cravo.

A obra mais cara foi uma escultura de Victor Brecheret, que saiu por R$ 2,7 milhões. O lance inicial era de R$ 1,1 milhão.

A obra mais disputada foi uma escultura de Almílcar de Castro, que tinha lance inicial de R$ 220 mil e foi vendida por cerca de sete vezes esse valor - R$ 1,55 milhões.

Os recursos serão destinados à massa falida do Banco Santos.

Documentos históricos

Além do leilão de obras de arte, também serão vendidos documentos históricos da coleção de Cid Ferreira. Esses itens serão vendidos por meio de leilão online no site iArremate até o dia 29.

