De acordo com informações veiculadas pelo site O Povo, uma mulher tentou se matar na frente do apresentador Luciano Huck e de sua equipe enquanto eles tentavam gravar uma externa para o “Caldeirão do Huck” em Fortaleza. Apesar do susto, a mulher foi socorrida no local, inclusive com a ajuda do apresentador e passa bem.

Huck levou um susto, parou tudo e ajudou a socorrer a mulher que se feriu. Ela cortou os pulsos na frente da equipe do programa.

Tudo aconteceu no bairro Novo Mondubim, nesta terça-feira (22).

Luciano esteve em Fortaleza para entregar a estrutura da escola de música do projeto Acordes Mágicos “Ele reconheceu o nosso projeto e veio nos ajudar. Como a gente não tinha estrutura nenhuma para atender jovens e adolescentes, ele reformou para nos ajudar a realizar o nosso sonho”, ressaltou a diretora do projeto, Edilândia Cruz.

E não parou por aí, ainda em sua passagem, Luciano também visitou a comunidade do Titanzinho, celeiro dos melhores surfistas de Fortaleza, onde já fez algumas matérias para o “Caldeirão” com o líder comunitário e fundador da Escola Beneficente de Surf Titanzinho (EBST), “Fera”.

Até aqui nem apresentador, nem a própria emissora quiseram comentar o assunto envolvendo a mulher em questão.