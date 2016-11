DO G1 RN



Uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (23) no conjunto Cidade das Rosas, em São Gonçalo do Amarante, cidade da Grande Natal.

Duas horas antes, em uma rede social, ela havia postado: "Eu Queria Morrer Man'' (SIC).

Larissa Beatriz Dionísio de Morais estava acompanhada de um homem em uma motocicleta quando perderam o controle do veículo e colidiram em um ônibus.

Segundo a Polícia Militar, ela morreu na hora. Já o homem, sofreu ferimentos leves. O G1 tentou falar com a família de Larissa, mão não conseguiu contato.

Na página que Larissa mantinha no Facebook, dezenas de mensagens lamentam a morte da garota. Muitas, fazem referência à postagem que ela fez momentos antes de acontecer o acidente.

Uma pessoa escreveu: "Você pediu e #Deus te ouviu !! Não temas pois sabemos que estas ao lado do pai... Que Deus há tenha !!" (SIC).

Um outro postou: "As pessoas não fazem idea do quanto as palavras tem poder... !!!!#descanse_em_paz #eterna_saudades" (SIC).

Fonte: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/11/apos-dizer-que-queria-morrer-garota-de-15-anos-nao-resiste-acidente.html