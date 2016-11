PATRICIA TEIXEIRA

DO G1

Uma escultura em homenagem ao músico Cazuza será inaugurada no Baixo Leblon, Zona Sul do Rio, no dia 1º de dezembro.

A obra de arte custou R$ 195 mil para a Prefeitura do Rio.



Assinada pela artista Christina Motta, ela ficará na mesma praça que leva o nome do cantor brasileiro, morto em 1990 por complicações decorrentes da Aids.

A data escolhida para a inauguração, aliás, é a mesma que marca o Dia Mundial de Combate à Aids.

O evento começa às 19h e contará com shows no local. A data da inauguração foi antecipada pela coluna de Ancelmo Gois, no Globo.



Toda de bronze, a escultura levou cerca de três meses para ser feita. A obra ainda terá pássaros feitos pelo arquiteto Helio Peregrino.

"Essa obra demorou 11 anos para sair. Vários prefeitos prometeram isso para a Lucinha (mãe de Cazuza)", afirma Christina.



A artista conta que o projeto está em fase de finalização e que a escultura tem tamanho natural.

Christina assina outras obras espalhadas pelo Rio de Janeiro e outras cidades do país, como a escultura de Tim Maia, na Praça Afonso Pena, na Tijuca, a de Tom Jobim, em Ipanema, e a de Flávia Alessandra, em Arraial do Cabo.



