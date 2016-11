DO EGO



Justin Bieber se meteu em mais uma encrenca que parece não acabar tão cedo. Depois de ter agredido um fã na última terça-feira, 22, na saída de um show em Barcelona, na Espanha, o cantor pode encarar um processo na justiça.



Nesta quinta-feira, 24, o jovem Kevin Ramirez, de 18 anos, - que levou um soco do artista - esteve presente em um programa de rádio na Espanha, em que falou pela primeira vez sobre o caso. "Como fã dele, fiz de tudo para tocá-lo. Foi decepcionante para mim", lamenta Ramirez. “Sigo sendo seu fã como cantor”, esclareceu.



“Depois do soco, não fui ao show. Veio uma avalanche de gente, tanto paparazzi quanto policiais. Cheguei em casa e fiz o que tinha que fazer", disse. De acordo com o site "Daily Mail", o garoto pretende seguir com um processo contra o cantor. "Essa questão está nas maõs de advogados. Eles que vão lidar com isso".



Segundo o jovem, Justin não parecia nervoso no início. "O carro não foi embora, ele não subiu a janela. Achei que ele queria apertar mãos, que queria cumprimentar", explicou. "Eu só encostei. Ele sim que me tocou. E bem tocado", brincou Kevin.

Reprodução Justin Bieber aparece dando soco em fã em vídeo

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/11/jovem-agredido-por-justin-bieber-pode-processar-o-cantor-decepcionado.html