O pastor Lethebo Rabalago está causando revolta e indignação após começar a aplicar inseticida em seus fiéis com a desculpa de que estaria curando as pessoas.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o pastor conhecido como o "Profeta de Doom" (em referência à marca do inseticida) aparece borrifando o produto em homens e mulheres durante as reuniões lotadas na Assembleia Geral de Monte Sião, na província de Limpopo (África do Sul).

O pastor ainda afirma que ao usar o produto consegue curar doenças como o câncer e a Aids. "Doom é apenas um nome, mas quando você fala com ele para que se torne um produto de cura, acontece. As pessoas são curadas através dele", disse ele, no Facebook.

Em entrevista à BBC, Rabalago afirmou ter usado o método em uma mulher que estava com uma infecção no olho e disse que ela "ficou bem, porque acreditou no poder de Deus".

Rabalago ainda rebateu as críticas em outra postagem, segundo "Daily Mail" :As pessoas são tão cruéis. Como se pode insultar um Profeta de Deus? Perdoa-lhes, pai, porque eles não sabem o que estão fazendo".

A empresa Tiger Brands, que fabrica o inseticida, divulgou um comunicado para alertar sobre os riscos à saúde, e afirmou que está tentando falar com o pastor para pedir que ele pare de usar o produto em seus cultos.

