O site mais famoso de buscas, o Google, preparou uma retrospectiva especial com os assuntos mais pesquisados de 2016. No ranking do Brasil os líderes de curiosidades foram: Pokemon Go, que ocupa primeiro lugar, seguido de Jogos Olímpicos e Big Brother Brasil. Já os artistas mais procurados no site foram Alexandre Borges, Camila Pitanga, Mc Nandinho e Nego Bam. Enquanto na categoria pessoas, o ex presidente Lula dispara em primeiro lugar e o Juiz Sérgio Moro em sexto.

São 4 mais de cinco categorias, dentre elas como fazer, o quê e por quê - os internautas querem saber como fazer Amoeba, o que é Crush e por que Geraldo Luiz saiu da Record, além de curiosidades políticas que ocupam o segundo e quinto lugar com as perguntas “Por que o Reino Unido quer sair da União Europeia?” e “Por que o Estado Islâmico ataca a França?”

Os filmes mais pesquisados foram os das queridinhas Marvel e DC Comics. O anti herói Deadpool ficou no topo da lista, logo atrás, Esquadrão Suicida. Além da lista com os assuntos mais procurados, o site preparou também um vídeo emocionante com os principais acontecimentos do mundo, que pode ser visto na página https://www.google.com.br/ trends/yis/2016/GLOBAL ou clicando no “veja o que o mundo pesquisou em 2016” na própria home do Google.

