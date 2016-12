CAMILA VALIATI

DO EGO

Natal é época de reunir toda a família ao redor da mesa repleta de pratos deliciosos e, na família de Dado Dolabella, não poderia ser diferente. A única mudança é que por lá, peru, chester e outros alimentos derivados de animais estão fora da ceia. Isso acontece desde 2015, quando o ator e cantor virou vegano.



"É um momento em que a gente comemora o nascimento de Jesus, faz uma reflexão dos acertos e erros. Neste ano, meu Natal vai ser como deveria ser o de todas as famílias: comemorando a vida, sem mortes na mesa. Nada de animais mortos na ceia", afirma Dado, contando que sua mãe, a atriz Pepita Rodrigues, está cheia de ideias para a ceia.



"Vai ter salsicha de soja, lentilha, rabanada vegana feita com leite de coco, rocambole de grão de bico recheado com cogumelo e tofu, feijoada vegana feita com linguiça defumada de soja orgânica, tofu defumado e feijão. Minha mãe adora cozinhar. Ela já tem várias receitas veganas", conta Dolabella, animado.



"O mais legal é você saber que está se alimentando sem crueldade. A gente foi acostumado a ficar numa zona de conforto. Quem sai desta zona de conforto e experimenta um tempo sem comer carne não volta mais", diz, confiante.



Filha também é vegana



Segundo Dado, até sua filha, Ana Flor, de 5 anos, é vegana. "Ela adora alcachofra, aspargo, brócolis... Foi bem fácil introduzir esses alimentos na vida dela", comemora.



"Ana Flor é muito ativa. Graças a Deus, é uma criança iluminada. Tem uma segurança incríve, é completamente saudável. Não toma remédio, não fica doente. Quando eu era criança, tinha que tomar muito antibiótico", relembra ele, que também é pai de João Valentim e Eduardo, ambos com 7 anos.



"Meus outros filhos não seguem o veganismo porque as mães deles controlam a alimentação. Mas eles adoram algumas comidinhas que faço. Só é mais complicado apresentar novos alimentos. Eles não gostam brócolis, gostam de achocolatado, o que acho o fim do mundo", dispara.



"As mães nem gostam que eu fale sobre isso porque eles ainda são crianças. Então respeito. Até porque fui criado da mesma forma e não posso ser hipócrita. Mas o que puder aconselhar e tentar melhorar a vida deles para comer coisas boas, vou fazer. A gente é o que a gente come", diz.



'Minha alma estava poluída'



Com um passado marcado por algumas polêmicas, Dado conta que até seu temperamento mudou depois que aderiu ao veganismo. "Aprendi muito. Tudo o que fiz foi com todo o meu coração e minha alma, mas minha alma estava poluída. Não me arrependo de nada porque tudo que fiz me ajudou a chegar onde estou hoje", afirma.



"Cometi erros e causei sofrimento, mas também sofri. Quem causa dor também sofre. Essas coisas também contribuíram para eu virar vegano. Mudei completamente o meu jeito de pensar, de agir. Consigo agir de outra forma diante de qualquer negatividade. Meu grande arrependimento é não ter nascido vegano", declara.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/dado-dolabella-vai-fazer-ceia-de-natal-vegana-e-afirma-alma-estava-poluida.html