Juan Pedro não pode ser operado imediatamente. Antes, precisa perder cerca de 60 quilos para que o risco da cirurgia diminua consideravelmente.

"Nos primeiros dias, senti muita fome, mas atualmente só psicologicamente, pois me dão de comer cinco vezes por dia, e depois tomo líquidos que me mantêm bem. O médico me diz que estou no bom caminho, e desejo que me operem o mais rápido possível", afirmou Juan Pedro.