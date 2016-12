RODRIGO SOARES

DO EGO

Luana Piovani é daquelas que, vez ou outra, usa sua conta no Instagram para "causar". E nesta quarta-feira, 21, não foi diferente. Usando uma lingerie vermelha, a atriz posou provocante em registro compartilhado na rede social. Na legenda, a mulher do surfista Pedro Scooby instigou suas seguidoras a surpreenderem os maridos.



"Interrompemos a programaçao Jeri (Jericoacoara, cidade em que ela curte férias) para a pertinente pergunta: Você já abriu a porta pro maridão de lingerie e salto? Com um cabelo bagunçado volumoso e um leve olho borradim preto?? Nãooooo? ENTAO CORREEEE!!", escreveu ela, que esbanja boa forma aos 40 anos.



Luana e Scooby reataram o casamento em novembro e, desde então, têm feito posts em que aparecem juntinhos. No ínicio de dezembro, o casal mostrou várias imagens dos passeios que fizeram por Nova York. Eles são pais de Dom e dos gêmeos Bem e Liz.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/luana-piovani-posa-sexy-voce-ja-abriu-porta-pro-maridao-de-lingerie.html