VICTOR HUGO CAMARA

DO EGO

Carolina Dieckmann pode até estar morando em Miami, na Flórida, mas o pensamento dela está aqui no Brasil.

Nesta quinta-feira, 22, a atriz usou seu perfil no Instagram para compartilhar um clique em que aparece com a parte de baixo do biquíni e um top, deixando a barriga negativa à mostra.

Na legenda, ela entrou no clima da estação... Brasileira! "Vem, Verão", escreveu ela - apesar de, nos Estados Unidos, ser inverno. Será que ela vem aproveitar o calor por aqui?



Nos comentários, os seguidores de Dieckmann focaram na boa forma da atriz. "Um corpo é um corpo", comentou um deles. "Apenas maravilhosa", complementou outro.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/carolina-dieckmann-posa-de-biquini-em-miami.html