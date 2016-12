ORION PIRES

Uma embarcação naufragada foi encontrada nesta quarta-feira (21) no fundo do mar em Santos, no litoral de São Paulo. A lancha, de nome “Margarida IV”, foi localizada por mergulhadores nas proximidades do Parque Estadual Marinho Laje de Santos, a aproximadamente 40 km da costa.

A região é considerada um santuário marinho e costuma atrair mergulhadores de todo o país. O mergulhador Fabio Lopes Travaglini fazia uma expedição no entorno da ilha, com um grupo de amigos, quando encontrou no caminho um fio de nylon.

Preocupado que o objeto pudesse ser ingerido ou atrapalhar peixes e tartarugas que vivem no local, ele começou a puxar o fio e percebeu que havia mais que apenas uma linha.

"Tenho bastante consciência ecológica e fui recolhendo a linha que estava toda espalhada. Fui puxando e cheguei no motor de um barco. Achei interessante, mas quando olhei para cima vi um barco de pé, na vertical, a cerca de 14 metros de profundidade, que até então não havia notado", conta o mergulhador, que mora na capital e tem cerca de cinco anos de experiência na área.

Travaglini, que diz ser encantado por naufrágios, ficou ainda mais impressionado porque a embarcação parecia estar ali há pouco tempo. "Parecia algo recente, já que não tinha nenhum indício de craca no casco ou mesmo dentro do barco. O casco estava limpo, a bateria não estava oxidada ainda. Foi uma experiência muito legal", recorda.

A percepção do mergulhador estava certa. Segundo a Marinha do Brasil e Capitania dos Portos de São Paulo, a embarcação 'Margarida IV' naufragou há dois dias, na última segunda-feira (19). O dono do barco informou às autoridades que os dois tripulantes que estavam a bordo no momento do incidente conseguiram escapar e foram recolhidos por uma outra embarcação.

Reprodução/Facebook Objetos foram ainda estavam dentro da embarcação

Documentos



Os documentos dos dois tripulantes e as carteirinhas de pescadores profissionais também foram encontrada pelos mergulhadores. De acordo com Travaglini, os objetos estavam a cerca de 20 metros do barco dentro de uma sacola com o escudo do Corinthians. O material foi recolhido e entregue ao gestor do parque marinho.

No entanto, apesar da curiosidade do naufrágio, o mergulhador está preocupado com uma possível poluição ambiental, já que o tanque de combustível ainda está nas profundezas no entorno da ilha.

"Encontramos vários objetos como plásticos, roupas, materiais de pesca e até o tanque de gasolina, mas com indícios de que vai romper. Tiramos apenas o que era de objeto pessoal, o resto foi deixado lá para perícia", comenta Travaglini.

Por meio de nota, a Marinha acrescentou ainda que, a princípio, não houve poluição hídrica, mas vai abrir um procedimento administrativo para apurar as causas do acidente e possíveis responsabilidades. O procedimento terá prazo de conclusão de até 90 dias, prorrogáveis, se necessário.

