Alguns fãs dariam tudo para ficar bem pertinho de um ídolo do cinema como Vin Diesel, astro da franquia 'Velozes e Furiosos' e que esteve no Brasil no início de dezembro para divulgar o filme 'xXx: Reativado' na CCXP.

Pois a youtuber Carol Moreira, que tem um canal de vídeos sobre entretenimento e viagens, passou 10 minutos em uma entrevista exclusiva com o ator e saiu de lá com uma péssima impressão e algumas cantadas para lá de constrangedoras (e desrespeitosas).



Carol publicou nesta quarta-feira o vídeo da entrevista em que afirma que foi interrompida três vezes pelo astro de Hollywood e ouviu coisas como "você é muito bonita", "como posso fazer essa entrevista? olhe para essa mulher" e "eu estou apaixonado pela entrevistadora".

No comecinho do vídeo ela afirma que se sentiu desconfortável, e riu durante essas falas porque não conseguia reagir diante da situação, mas que não gostou nadinha da atitude do ator. Quem quiser conferir alguns dos momentos inconvenientes do ator, pule para os minutos: 4min46s, 7min20s e 11min34s.

