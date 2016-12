DANIEL FASOLIN

DO UOL ESPORTE

O zagueiro Neto deixou o hospital da Unimed nesta quinta-feira às 14h17. O jogador foi liberado pelos médicos depois de receber as últimas medicações nesta tarde. Ele foi o quinto sobrevivente da queda do avião da Chapecoense a ir para casa. Apenas o goleiro Jackson Follmann segue internado.

Neto chegou a fazer uma aparição público e der uma declaração ao lado dos médicos pela manhã, mas teve de voltar ao quarto para fazer últimos tratamentos.

Em sua declaração, de pouco mais de um minuto, Neto se emocionou ao falar da perda de seus companheiros.

"Queria agradecer a todos que depois que descobriram que eu estava vivo, oraram por mim. Tem sido uma situação difícil porque estou feliz por estar vivo, mas perdi muitos amigos. Tem sido tudo novo, fiquei muito tempo desacordado. Queria agradecer todos que oraram por mim, mandar beijo no coração de todas as esposas que perderam filhas e amigos, os pais que perderam seus filhos. Filhos que perderam seus pais. Como disse, não lembro de nada, foram 10 dias praticamente desacordado. Minha esposa, pastor da minha igreja, meu pai, irmão. A situação que eu estava, os médicos dizem que eu não lembro de nada", falou o zagueiro.



"Queria deixar meu agradecimento a todos que oraram por mim. Que sonharam comigo, que lutaram comigo, estou muito triste, é difícil para todo mundo. Ainda está caindo a ficha. Deus me permito que eu tivesse vivo, debilitado ainda, falta muita coisa ainda. Eu vim aqui porque tenho que agradecer aqueles que lutaram junto comigo, é impossível não falar daqueles que se foram. Perdi grandes amigos, ficou só coisa boa, só lembro coisas boas desse grupo, obrigado a todos por tudo que fizeram por mim, creio que logo, logo vou poder jogar, com a vontade de Deus vou estar pisando em campo na Arena Condá com a camisa da Chapecoense", completou antes de ser aplaudido.

Segundo os médicos, apesar de deixar o hospital, Neto seguirá em tratamento para a sua recuperação física. A notícia boa é que ele não precisará mais ser operado.

"Ele precisa se recuperar ainda do joelho direito que teve lesão ligamentar, vai fazer uso de colete ortopédico por fratura de segunda vértebra lombar. Não é um tratamento cirúrgico. Vai passar por fonoaudióloga, ter um tratamento de terapia nutricional e fisioterapia para ir retomando seu status físico, pois teve perda. São estes os principais tratamentos. Tem lesão e feridas cutâneas sendo cuidadas por nossa equipe de curativos. À medida que lesões forem se consolidando vai se definir em respeito a outros passos até a possível volta para prática esportiva. É precoce falar algo neste momento", falou a médica Carolina Ponzi.

Fonte: http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2016/12/22/neto-recebe-alta-e-e-5-sobrevivente-de-voo-da-chape-a-deixar-hospital.htm