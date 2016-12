DA REVISTA MONET



A atriz Nikki Benz alegou em uma série de tuítes ter sido abusada e agredida pelo diretor de um filme pornográfico no qual está trabalhando.

De acordo com a artista, ela pediu repetidas vezes que o cineasta parasse com seus avanços, o que não foi respeitado. Segundo Benz, o ataque foi feito com uma câmera ligada, dentro de um set de filmagem.

“Você não ouviu a parte em que pedi para parar? Em que eu falei que não estava OK com aquilo...eu disse não”, afirmou a artista.

“Acho que cenas de estupro estão na moda agora, né?”, questinou. O diretor Tony T. foi procurado pela imprensa interacional, mas não respondeu às acusações da atriz. “Ele colocou as mãos ao meu redor e depois começou a me enforcar”, relatou a atriz.

A atriz recebeu apoio de vários de seus fãs e seguidores nas redes sociais. Benz recebeu apoio de sua ex-colega de profissão, a atriz Jenna Jameson: “Você é uma mulher forte e tem todas nós juntas com você. Conte comigo para lutar ao seu lado!!!”.

