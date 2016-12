Carta com o pedido de resgate enviada pelo pai da criança

DO O GLOBO



Policiais da 36ª DP (Santa Cruz) prenderam em flagrante Eder Vitorino Coelho. Ele é o pai da criança de um ano e seis meses que foi dada como sequestrada na quinta-feira. Segundo os delegados Rodrigo Santoro e Thiago Martins, respectivamente, titular e assistente da 36ª DP ele teria simulado o sequestro da própria filha.

De acordo com as investigações, Eder compareceu na tarde de ontem na delegacia comunicando que ocupantes de um carro teriam o abordado e levado de seu colo sua filha, um bebê de um ano e seis meses. De imediato, a unidade iniciou as investigações para localizar a criança e identificar os envolvidos.

Na manhã de hoje, Eder teria dito aos familiares que recebeu um bilhete exigindo a quantia de R$ 5 mil a título de resgate para libertação da criança. O avô teria disponibilizado a quantia e o pai seguiu com o dinheiro para conseguir a suposta libertação da criança.

Eder foi ouvido em delegacia e, após perceber que não seria mais possível sustentar a mentira, confessou o crime. Relatou que deixou a criança com uma amiga e simulou toda a estória do sequestro.

Com base nas provas reunidas durante a investigação, o delegado Thiago Martins autuou em flagrante Eder pelos crimes de extorsão e falsa comunicação de crime, cujas penas máximas somadas são de 10 anos e seis meses.