A dupla Munhoz & Mariano é a convidada do Programa do Porchat desta quinta-feira (22). No bate-papo, os cantores relembram o início da carreira e revelam que ficaram surpresos com o sucesso da música ”Camaro Amarelo”.

Não apostando tanto na composição, eles lançaram a canção primeiro na internet, antes de colocá-la no repertório do show.



O sertanejo Mariano também abre o jogo sobre seu estado de saúde – ele recentemente bateu a cabeça em uma plataforma de uma piscina ao participar de um programa de televisão.

— Estou 100%. Passei um grande susto... Foi uma raquetada. Só fui passar mal no caminho do hospital e fiquei nervoso.

O cantor ainda comenta que chegou a levar 10 pontos e que não ficará com sequelas. Para terminar, a dupla canta no palco do programa e anima a plateia.

