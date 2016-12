LUCINEI ACOSTA

Nego do Borel tão ficou feliz com a vitória do time de Neymar que resolveu compartilhar no Instagram uma foto sorridente com o jogador após evento beneficente realizado em parceria com Robinho na noite da quinta-feira, 22, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Apesar da alegria, os seguidores de Nego ficaram chocados com a cor dos dentes da dupla e deixaram uma verdadeira avalanche de comentários sobre o assunto.



"Pintaram o dente de corretivo de caneta", brincou um fã. "Estão na disputa de qual dente é mais branco? Este sorriso é de verdade?", perguntou outro.

"Parece que colocou um led na boca, o dente iluminou aqui em casa que cortaram a luz", disse mais um. "Nossa, doeu até minhas vistas com esses dentes".

Outros seguidores acreditaram que tratava-se de uso de aplicativos de edição de imagem. "Bastante Facetune na foto, principalmente nos dentes", "tem um Photoshop no seu dente" e "Quando a pessoa exagera no Facetune" foram alguns dos comentários no post.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/dentes-de-neymar-e-nego-do-borel-chocam-fas-e-de-verdade.html