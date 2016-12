LAÍS GOMES

Depois de 14 anos a frente do 'Aviões do Forró', Solange Almeida vai deixar a banda. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 22, pela assessoria de imprensa da artista. Xand, que fazia dupla com ela, agora vai assumir os vocais sozinho.

Há algum tempo já se especulava a saída de Solange, que já até fez alguns trabalhos solos, mas, dessa vez é pra valer. A cantora vai seguir com a banda até o carnaval. O último show já tem data e local: Dia 28 de fevereiro, no Piauí. Depois disso, Sol começará sua carreira solo.

A cantora já tem até data de seu mais novo DVD marcado, será no dia 8 de fevereiro. E sua música de trabalho já está lançada na internet: 'Duas e 23'.

"A gente tem o maior respeito, um carinho fora do normal e a gente tá aqui pra contar que a partir do carnaval, a tampa da minha panela vai seguir carreira solo", disse Xand em vídeo.

"Eu tinha esse sonho a realizar, mas Xand vai ficar aqui, mas tenho certeza que vocês vão ficar aqui co vocês. Não tem briga, a gente está supebem, superfeliz, torcendo um pelo outro", completou Solange.



Solange fez ainda um post no Instagram para falar sobre sua saída. "Tudo na vida é um ciclo que tem seu inicio, meio e fim, mas que nem tudo é o fim. Dispensei nota oficial para comunicar olho no olho de cada um de vocês que vamos começar a minha despedida do Aviões. Não sei como estou conseguindo vos digitar pq afinal são 14 anos de uma história linda que se eu tivesse que resumir em uma única palavra certamente seria: gratidão! Algumas histórias precisam que alguns capítulos acabem para que outros comecem. Encerro minha história junto a uma das maiores bandas do país com a sensação de dever cumprido, torcendo infinitamente pelo sucesso do meu parceiro e amigo pra vida toda, Xand, bem como de toda a diretoria e empresários do Aviões que é uma realidade e vai continuar com a mesma alegria e irreverência de sempre sob o comando do meu Xand Avião. Não será o fim de uma linda história, mas um recomeço.E não esqueçam... se alguém ligar para você às Duas e 23, foi a Solange Almeida",

Leia o comunicado na íntegra.

"Está confirmada a carreira solo da cantora Solange Almeida, após 14 anos a frente do Aviões do Forró ao lado do parceiro Xand. A artista pretende se dedicar a carreira, família e a outros projetos pessoais.

Em respeito aos sócios, empresários, Xand e fãs, sua saída foi adiada durante três anos e aconteceu de forma amigável. A artista cumprirá toda a agenda com o Aviões até o carnaval.

A cantora gravará o seu primeiro DVD solo dia 08 de fevereiro, no Citibank Hall em São Paulo. A primeira música de trabalho, intitulada 'Duas e 23' já foi lançada de forma acústica na internet".

