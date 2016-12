MARÍLIA NEVES

DO EGO

Susana Vieira tem aproveitado muito bem as férias de final de ano. A atriz, que está no Caribe, publicou mais uma foto da viagem na noite desta quinta-feira, 22.



Aos 74 anos de idade, Suzana mostrou que está em plena forma ao posar de biquíni Tomara que Caia em uma praia paradisíaca.



Na quarta-feira, 21, Susana já havia postado outras imagens de seu passeio. Em um dos cliques, a atriz aparece toda sorridente usando um biquíni estampado, além de óculos e viseira para se proteger do sol.





O passeio de Susana Vieira aconteceu em Saint Thomas, uma ilha no Caribe. De lá, Susana publicou uma imagem ao lado de um rapaz durante o passeio e brincou: "Já é Natal aqui em St. Tomas".

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/susana-vieira-posa-de-biquini-em-praia-do-caribe.html