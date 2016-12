DA REVISTA MONET



A cantora Avril Lavigne não gostou nada de uma piada feita pelo dono e criador do Facebook, o empresário Mark Zuckerberg relacionada ao ex-marido da artista, o músico Chad Kroeger.

Apesar de separada do vocalista do Nickelback desde 2015, Lavigne o defendeu da gracinha feita pelo dono da rede social em um vídeo divulgando um novo produto do Facebook.



Na publicidade Zuckerberg pede para uma inteligência artifical tocar algumas boas canções do Nickleback. Nisso, o computador responde:

“Peço desculpas, Mark, não posso fazer isso. Não existem músicas boas do Nickelback”. A cantora então utilizou sua conta no Twitter para defender o ex em uma mensagem direcionada ao empresário.

“Muitas pessoas usam seus produtos - algumas amam e outras não. Você pode ter o seu gosto musical, mas a piada com o Nickelback não é de bom gosto. Quando você tem um alcance como o seu, deveria ser mais responsável e lutar contra o bullying, ainda mais levando em conta o que está acontecendo no mundo hoje”, escreveu a artista junto com as hashtags #DigaNãoAoBullying, #PiadaVelha e #NickelcbackVendeuMaisDe50MilhõesDeDiscos.

Assista ao vídeo produzido e protagonizado pelo criador do Facebook com a piada presente nos instantes finais da produção:

