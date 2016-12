DO DIÁRIO DE SP



Nesta sexta-feira (23), o Rei Roberto Carlos promete deixar a sua noite repleta de emoções. Sem perder a tradição, o cantor apresenta mais uma vez o seu especial de Natal, desta vez intitulado “Simplesmente Roberto”. Para a noite de apresentações, o Rei vai contar com as presenças ilustres de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monte, Zeca Pagodinho, Rafa Gomes e Milton Guedes.

Há mais de 40 anos, Roberto se apresenta nos fins de ano da Globo e, mesmo se definindo como uma pessoa ruim com as palavras, ele se arrisca: “Gostaria de falar muitas coisas para vocês, mas eu não sou de falar, sou de cantar”, diz Roberto, que para celebrar o centenário do samba se arriscou nos versos do gênero ao lado de Zeca Pagodinho. “Imagine o Rei cantando ‘Caviar’”, diverte-se Zeca.

A fofura de Rafa Gomes, finalista do “The Voice Kids”, também chamou a atenção de Roberto Carlos. “Quando a vi no programa, fiquei encantado. Pensei: ‘Quero tê-la no meu especial deste ano’”, explica o Rei sobre o convite. A cantora mirim, de 10 anos, foi a primeira a confirmar presença e ainda arrancou sorrisos do ídolo.

Internacional

E as participações não se restringem aos brasileiros, não. O Rei também aproveitou para convidar uma artista internacional: Jennifer Lopez não pôde vir fisicamente para o especial, mas os dois prepararam uma grande surpresa para os telespectadores.

Em outubro, Roberto Carlos viajou para Los Angeles e, por lá, gravou o clipe da música “Chegaste”, divulgada nas redes sociais na última sexta.

Para a surpresa de todos, Jennifer Lopez solta a voz em português na canção. É claro que o sotaque gringo aparece, mas ela se esforça para fazer bonito em sua primeira música no idioma falado por aqui. Composta por Kany Garcia, vencedora do Grammy Latino, a faixa “Chegaste” vai ganhar uma versão em espanhol, que muito provavelmente estará no novo CD de Jennifer, previsto para o primeiro trimestre de 2017.

O clipe oficial com a canção em português, mais os bastidores do encontro inusitado, podem ser vistos durante a apresentação de “Simplesmente Roberto”, às 22h18.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94702/especial-do-rei-tem-samba-e-jennifer-lopez