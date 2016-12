DO UOL



Depois de usar o Facebook para falar que estava desempregado, Marcos Oliveira, o Beiçola de “A Grande Família”, conseguiu reverter a situação. O ator anunciou na última quinta-feira (22) que irá trabalhar em uma série de vídeos para o aplicativo GetNinjas, que permite a contratação de serviços como aulas particulares e limpeza.

“Venho hoje agradecer a todos vocês que tentaram me ajudar”, disse Oliveira em um vídeo publicado em seu perfil no Facebook. “A partir de janeiro eu vou estar aqui para tentar testar algumas profissões e aí vou mostrar tudo em vídeo pra vocês. Vou tentar ser um pintor, um barman, um personal trainer, um diarista e por aí vai. Vai ser engraçado”.

Também via redes sociais, a empresa confirmou a contratação de Oliveira e reforçou que os vídeos estrelados pelo ator devem começar a ser divulgados já em janeiro.

Risco de despejo

Sem trabalho desde agosto, quando terminou a novela "Liberdade, Liberdade", Marcos Oliveira desabafou publicamente sobre a falta de emprego no último dia 16. Em entrevista ao UOL, ele contou que estava passando por dificuldades.

"Estou tentando sobreviver. Como não conheço a tecnologia, uma amiga me ajudou. As pessoas acham que sou contratado da Globo e eu não sou", disse o ator, que nunca teve contrato fixo da Globo, mesmo em "A Grande Família", que durou 14 anos.

"Não tenho dinheiro para pagar aluguel e as contas. Fiz dois empréstimos para sobreviver acreditando que acharia um trabalho logo. Estou juntando dinheiro para tentar pagar o aluguel desse mês. Se não pagar, daqui a pouco estou sendo despejado", alerta.

O ator de 60 anos mora em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e acertou com a imobiliária uma redução temporária do valor do aluguel até que todas as dívidas sejam quitadas. Apesar da extensa carreira e da fama como Beiçola, Marcos Oliveira gastou o dinheiro que recebeu da Globo tratando problemas graves de saúde.

"Tive um problema que só houve nove casos no mundo, sou o décimo: uma fístula. Tenho que fazer mais duas cirurgias, mas agora não dá. Aí começou meu transtorno, fiz várias cirurgias, tratamento de câncer. Graças a Deus na época eu estava contratado, tinha plano de saúde e deu para cuidar", conta.

