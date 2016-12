DO EXTRA



O espírito natalino parece estar meio escasso em Biddeford, no Maine, Estados Unidos. Uma cena inusitada ocorrida em uma filial do supermercado Walmart na cidade virou sucesso nas redes sociais esta semana.

Irritado com um motorista que ocupou duas vagas do estacionamento (cena bem comum aqui no Brasil, aliás), um cliente decidiu dar uma lição no coleguinha mal-educado: cercou o automóvel com carrinhos de compras, inviabilizando a entrada do gaiato, que, com certeza teve uma surpresa quando voltou para o carro.

O flagrante foi postado pelo americano Matthew Mills em seu perfil no Facebook. "Este cara levou uma lição no estacionamento", legendou o internauta, que presenciou a cena.

À "FOX", Matthew declarou: "Eu estava indo comprar alguns presentes de última hora com meu pai, quando vi que o carro estava sobre a linha amarela e cheio de carrinhos em volta".

O rapaz ainda afirmou que chegou a conversar com funcionários do mercado sobre o incidente. Deles, ouviu a justificativa de que o carro era de um parceiro de trabalho e o veículo teri se deslocado por causa do derretimento da neve.

"Eles me disseram que era de um outro funcionário que estacionou assim por causa do gelo. Acho que eles se sentiram estúpidos dizendo isso, porque estava fazendo 7ºC e não estava nevando", argumentou Matthew.

