SANDRO NASCIMENTO

DO NA TELINHA

Na última sexta-feira (16), o clima pesou nos bastidores do SBT dentro da produção do "Fofocando". Durante a reunião de pauta, que acontece diariamente antes do programa ir ao ar, uma forte discussão ocorreu entre Mara Maravilha e Mamma Bruschetta. Segundo fontes na emissora, houve gritos, insultos e funcionários tiveram que intervir para acalmar os ânimos.

De acordo com relatos, a briga teria sido iniciada pelo ator Luiz Henrique, interprete da Mamma Bruschetta, que de forma mais ríspida, expôs diretamente para Mara sua insatisfação sobre a participação dela no programa. A baiana retrucou e começou o bate-boca. A confusão gerou um grande constrangimento na equipe.

Após o desentendimento, Mara Maravilha foi vista por diversas testemunhas chorando nos bastidores do canal. Entretanto, mesmo com a desavença por trás das câmeras, horas depois, o "Fofocando" foi exibido normalmente.

Mamma Bruschetta e Mara Maravilha possuem uma relação conflituosa desde a estreia da cantora no programa. Dentro do SBT, comenta-se que essa discussão era apenas uma questão de tempo para acontecer e que Luiz Henrique nunca omitiu nos bastidores do "Fofocando" que estranhou a contratação da morena para atração vespertina.

De agora em diante, a relação (que já não existia) de Mama Bruchetta com Mara Maravilha, será apenas profissional.

Em outubro deste ano, durante participação de Leão Lobo e Mamma Bruschetta no "Programa Silvio Santos", o homem do Baú ratificou a contratação da baiana. "Foi contratada para reforçar o time da fofoca. Tratem muito bem a Mara", disse Silvio Santos, na época.

Procurada, a assessoria de imprensa da Mara Maravilha respondeu que não vai se pronunciar sobre o assunto.

O SBT, procurado pela reportagem do NaTelinha, informa que "a Assessoria de comunicação desconhece qualquer tipo de desentendimento entre os dois artistas."