Um dos jornalistas com mais tempo e credibilidade da Globo, onde foi apresentador do "Bom Dia Brasil" nos anos 80 e 90, o jornalista Carlos Monforte deixou esta semana a emissora carioca.



Segundo informações obtidas pelo NaTelinha em primeira mão, a saída veio por parte de Monforte, que pediu a dispensa. Monforte atuava no Globo News atualmente.



O fato foi confirmado pela reportagem do site junto à Central Globo de Comunicação, que enviou um texto em homenagem a Monforte pelo seus serviços prestados durante todo o período.



"Depois de muitos anos de um brilhante e maravilhoso trabalho na Globo, Carlos Monforte não mais colabora para a empresa. A Globo só tem a agradecer a ele tudo o que fez para que o seu Jornalismo tenha essa enorme credibilidade junto aos espectadores. Monforte tem e sempre terá lugar de destaque na história da Globo", afirmou a CGCOM.



Monforte tem 67 anos e estava desde 1978 na Globo. Começou como repórter da emissora em São Paulo, tornando-se âncora do "Bom Dia São Paulo" em 1981. Em 1983, torna-se o primeiro apresentador do "Bom Dia Brasil", então gerado em Brasília, onde ficou até 1992, quando tornou-se repórter especial do "Jornal da Globo".



Nesse período, algo curioso aconteceu: em 1994, uma conversa sua com o então ministro da Fazenda Rubens Ricupero, durante os preparativos para uma entrada ao vivo no "Jornal da Globo", na qual o ministro falava de maneira jocosa sobre assuntos altamente comprometedores foi captada pelas antenas parabólicas sintonizadas no canal privativo da Embratel.

Ricupero se demitiu do cargo no dia seguinte e Monforte ficou por certo tempo nos bastidores da Globo.



Depois disso, foi editor e apresentador do "Bom Dia DF" da Globo Brasília. Porém, voltou a participar do "Bom Dia Brasil" e do "Jornal da Globo", saindo em 2001, quando torna-se coordenador e apresentador da Globo News em Brasília, ficando no canal até agora.

