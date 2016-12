THAÍS SANT'ANNA

Angélica Ramos não tem como dizer o contrário. A vida dela após a participação no "Big Brother Brasil 15" mudou completamente. Além da fama conquistada, se antes ela pegava duas conduções pra ir e voltar do trabalho, agora anda de carro importado.

O salário que ganhava como enfermeira, de R$ 1.500, nem se compara com o valor que ganha fazendo presenças VIPs. Para completar, o "quarto e sala" em que morava na periferia de Embu das Artes foi trocado por uma casarão em um condomínio nobre em São Paulo.

Apesar disso, a ex-BBB sabe que uma moradia de luxo não é sinônimo de felicidade. "A alegria do lugar está em você. Sempre fui muito feliz onde morava, assim como sou aqui. A adaptação não foi fácil. Aqui não tem vizinho, aquele sobe e desce gostoso da periferia. Mas, hoje, meus filhos (Luiz Otávio, de 9 anos, e Vinícius, de 5, de relacionamentos passados de Angélica) têm um pouco mais de conforto, antes a gente dormia junto no mesmo quarto", diz ela ao EGO.



O imóvel pertence ao namorado de Angélica, o empresário francês Laurent Mougeot - "mas ele fala que é nossa", comenta a ex-BBB - e possui 650 metros quadrados, distribuídos em dois andares, três suítes e área de lazer com piscina. Na garagem, estão quatro carros, entre eles, uma Ferrari. Mas o xodó de Angélica é mesmo o lustre novo, de 4.700 cristais da designer Bia Fukuda, comprado por R$ 16 mil. "Sempre quis ter um assim, mas na minha casa antiga não tinha como", conta ela.

Comentários maldosos sobre relacionamento



Angélica relata que, por causa de sua origem humilde, recebeu muitos comentários maldosos de que estaria com o empresário só por interesse. "Assim como falam que ele está comigo por eu ser famosa", rebate ela.

"Eu poderia estar com o Laurent tanto nessa casa enorme, quanto num quarto com cozinha. Para esses comentários, a gente aperta o botão do f... Sempre falei que ele não é o primeiro homem da minha vida que aparece com dinheiro. Se a questão fosse financeira, poderia estar com outra pessoa".

Os dois se chamam de 'amor' e são muito companheiros. "Somos cúmplices. Conversamos de tudo, não temos segredo. Me apaixonei pela simplicidade dele, apesar de ter muita grana. E tem um coração muito bom. Ele não tem frescura, não gosta de soberba, gente arrogante. Se o chamar pra uma festa na favela, ele vai", elogia. Laurent, que é tímido e não gosta muito de aparecer, se declara: "Gosto de tudo nela. Ela é perfeita para mim".

Filhos sem deslumbre



Angélica se mudou para a casa com Laurent poucos dias após os dois começarem a namorar. "Foi meio que assustador quando ele fez o convite. Fiquei pensando muito nos meus filhos, na cabeça deles, mas o Laurent perguntou: 'Que diferença faria se fosse com um ano e com um mês?'", lembra ela, que faz planos para subir ao altar em março de 2017.

A ex-BBB explica que o namorado paga a maior parte das despesas, como a escola particular dos filhos, mas ela não deixa os meninos se deslubrarem com a vida boa. "Faço questão de mostrar para eles que riqueza está no sentimento, no carinho entre as pessoas, no respeito. Que tem gente que mora em casas maiores e não é feliz. Mesmo porque, se amanhã eu surto, pego minhas coisas e vou embora", afirma.

