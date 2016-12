DO EGO



Fernanda Gentil aproveitou a noite da sexta-feira, 23, para se divertir com a namorada, Priscila Montandon, e algumas amigas.

A jornalista esteve no show da dupla Flávio & Ney em um quiosque na Praia da Reserva, Zona Oeste do Rio.



Na quinta-feira, 21, Fernanda Gentil fez um programão com a mãe, Martha Machado, e posou sorridente ao chegar no show de Roberto Carlos, realizado no Vivo Rio, no centro carioca.

Mãe e filha chamaram atenção pela semelhança e, claro, pela beleza.



