PRISCILA BESSA

DO EGO

A polêmica entrevista da youtuber Carol Moreira, que possui um canal sobre cinema e séries, com Vin Diesel durante a Comic Con Experience, ocorrida no início deste mês em São Paulo, continua rendendo. No vídeo compartilhado por ela só agora, Carol mostra que o ator ficou impressionado com sua beleza e interrompeu a entrevista três vezes para cantá-la, deixando a moça numa saia justa.

Após a divulgação das imagens, ela disse em seu canal que ficou "desconfortável" com a situação. O episódio dividiu os fãs do astro de Hollywood que invadiram o Facebook do ator e lotaram suas postagens com comentários sobre o assunto.

"Queremos simplesmente trabalhar. Ela não foi lá se oferecer para ele"



Parte dos internautas se revoltou com o caso e partiu em defesa da jovem. "A mulher estava trabalhando, ela recebe 15 minutos para fazer a entrevista e conseguir gerar conteúdo necessário para o filme, aí é obrigada a ficar ouvindo gracinha do cara? Claro que não, ela está corretíssima", defendeu um. Muita gente se colocou no lugar da youtuber: "Eu não gostaria. Cara chato. Ela estava fazendo o trabalho dela. Ele ficou falando isso o tempo todo. Nós, brasileiros, quando temos a única oportunidade de falar com ele, o cara canta ela? Fala sério. Se ela quisesse sair dava em cima dele gente. Acorda. Vocês que são uns machistas".

Outra internauta fez coro. "Ela estava trabalhando meu caro. E quando nós, mulheres, estamos trabalhando, queremos simplesmente trabalhar. Ela não foi lá se oferecer para ele. Ela foi lá entrevistá-lo. Tudo tem a sua hora", postou. Mais uma defendeu: "Quem tem capacidade de pensar um pouquinho viu que foi sim um assédio e ponto final. Independente de querer aparecer ou não". "Ele passou dos limites de um simples elogio", argumentou outro.

"Só burro não viu que a mina fez aquilo para aparecer na mídia"



Entretanto, vários fãs de Vin Diesel também disseram não ter visto assédio na entrevista e o apoiaram. "Só burro não viu que a mina fez aquilo para aparecer na mídia e ficar famosa às custas do cara. Não teve nenhuma falta de respeito da parte dele. Ele chamou ela de linda e chamou para almoçar. Não para o motel ou disse que ela era gostosa", afirmou um deles. Outra admiradora ironizou: "O cara ficou o tempo todo dando em cima dela? Foram duas vezes e se ela não gostou realmente não ficasse de sorriso. Eu, quando não quero, simplesmente corto". Outra fã acusou Carol de querer aparecer ao divulgar o ocorrido: "Ele é maravilhoso e famoso. A jornalista quis 15 minutos de fama!".

Entenda o caso



Ao ser perguntado sobre sua participação no filme "O Resgate do Soldado Ryan" (1999), Vin Diesel mudou de assunto e disse: "Deus, você é tão bonita! Como ela é bonita, cara! Estou certo ou errado? Olhe para ela... Como posso fazer essa entrevista? Olhe para essa mulher, ela é tão bonita. Vamos sair daqui, vamos almoçar. Meu Deus, eu a amo. Olhe como ela é linda...".

Em outro trecho da entrevista, ele interrompe novamente: "Você estão achando que é brincadeira? Como posso sentar aqui e olhar para tanta beleza? Sério, ela é linda. Estou apaixonado". No final, Vin Diesel ainda se ajoelhou para Carol Moreira, que ficou visivelmente desconfortável.

"Durante a entrevista aconteceu uma coisa que não esperava: o Vin Diesel ficou 'apaixonado' por mim. Ele começou a me cantar no meio da entrevista, a falar que eu era bonita e interrompeu a entrevista três vezes para falar disso", conta a youtuber no vídeo compartilhado em seu canal.

"Estava rindo, completamente desconfortável, não sabia muito bem o que fazer. Só ria porque estava numa situação delicada, mas a verdade é que não gostei disso. Na hora não soube reagir, mas fiquei desconfortável. Não foi legal, ele interrompeu meu trabalho", reclama.

"Admiro muito o trabalho dele, mas, nesse dia, fiquei um pouco decepcionada com a atitude. Estava muito ansiosa para entrevistá-lo, tinha preparado muitas perguntas e nem consegui fazer todas porque ele ficou interrompendo para falar de mim e da minha beleza".

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/vin-diesel-tem-perfil-na-web-invadido-por-brasileiros-apos-polemica.html