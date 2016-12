LUCINEI ACOSTA

Gisele Bündchen voltou a ser notícia. Desta vez, a imprensa internacional especula que a modelo, de 36 anos, pode estar grávida do terceiro filho com Tom Brady. A gente te explica: os boatos surgiram após a modelo participar de um ensaio fotográfico clicado por Mario Testino, no Rio de Janeiro. Um dos looks usados por Gisele foi um vestido azul justíssimo que revelou uma barriguinha protuberante.



Até o momento, Gisele não comentou as fotos ou rumores de sua gravidez mas de acordo com a revista "OK!", os amigos da família da top afirmaram que ela pode estar grávida: "Todo mundo acredita que ela esteja grávida novamente. Gisele ama ser mãe e ela sempre quis ter um monte de filhos".

A fonte adicionou que está na hora certa de a modelo aumentar a família, considerando que ela se aposentou das passarelas e também por conta do fim da temporada de jogos do marido. Gisele já é mamãe de Benjamin, de 7 anos, e Vivian, de 4.



Desde sua chegada ao Brasil na última semana, Gisele Bündchen já participou de ao menos três ensaios fotográficos. Em um deles, a top posou toda poderosa com um vestido amarelo de fenda. Em outro, apareceu com um vestido azul cheio de babados. Mas o que mais chamou a atenção mesmo foi o que Gisele apareceu de maiô e exibiu o corpaço e o bumbum perfeito.

AgNews Gisele Bündchen

