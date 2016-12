CRISTIANE RODRIGUES

DO EGO

Parece até mentira, mas o corpo de Cacau Colucci ultrapassou o limite da perfeição na tarde desta sexta-feira, 23. A ex-BBB resolveu compartilhar detalhes do seu "Look do dia" em piscina paradisíaca na Colômbia, onde curte as merecidas férias de fim de ano.

Mas foi o bumbum tamanho GG e bronzeado perfeito que atraíram os olhares. Usando maiô branco cavado com fio dental profundo, a loira arrancou elogios dos seguidores em rede social. "Gostosa", "Rainha" e "Lacriane da nação" foram alguns dos destaques feitos por, acreditem, mulheres!



A beldade revelou ao EGO alguns de seus rituais de beleza e ensinou receitas para manter medidas e cor perfeita durante o Verão. No início de dezembro, a ex-BBB tratou de renovar o bronzeado nas praias de Fernando de Noronha.



Embora ela tenha um corpo perfeito, Cacau lembrou que, ao longo de 2016, por conta de seu tratamento contra um câncer de tireoide, acabou sofrendo com oscilação de peso.

Reprodução do Instagram Cacau Colucci mostra frente e verso de maiô branco em piscina

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/cacau-colucci-mostra-frente-e-verso-de-maio-branco-em-piscina.html